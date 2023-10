Diosdado Cabello se pronuncia por la sentencia del TSJ contra las primarias

Este lunes durante la reunión semanal de la directiva del PSUV, su primer vicepresidente, Diosdado Cabello, se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que deja sin efecto las primarias opositoras en las que ganó María Corina Machado.

Cabello respaldó el fallo de la Sala Electoral del TSJ contra las primarias.

Cabello reaccionó ante sentencia del TSJ

El dirigente expresó que “acompañamos esa decisión, porque es nuestra visión. Aquí está la Constitución y las leyes, todo está aquí, lo demás es invento y propaganda”.

En tal sentido, Diosdado Cabello reiteró que los inhabilitados no participarán en las presidenciales.

“El que está inhabilitado no va, la que está inhabilitada no va. Llámese como se llame, que diga que llamó a Biden, a Bush, a quién quiera, no va”, recalcó Cabello.

Dijo además que eso no depende de ellos. “Está aquí en la Constitución y la ley”.

Resaltó que “todo lo que están haciendo se le suma” a los 15 años de inhabilitación que muchos tienen.

Reiteró que una persona que pidió “invasión para su país, sanciones contra su propio país (…) promovieron terrorismo están inhabilitadas moralmente”.

Con información de El Diario 2001