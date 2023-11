Delcy Rodríguez: “El Esequibo es de Venezuela. No hay duda de eso”

Este viernes la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, visitó el Complejo Educativo Simón Bolívar en la parroquia Altagracia, Caracas, en el marco del inicio de las jornadas educativas sobre el tema del Esequibo.

La alta funcionaria sostuvo que el Gobierno venezolano defenderá el Esequibo sin guerra. “El Esequibo es de Venezuela. No hay duda de eso. Y lo vamos a defender a través del Acuerdo de Ginebra”, manifestó.

Del mismo modo reiteró que el Estado no va a atender “las provocaciones guerreristas de Guayana”. “En el caso de Guyana no tienen descubrimientos de gas o de petróleo, ellos no tienen empresas, esos bloques los descubrió Exxon Mobil, están violentando el derecho internacional sobre un mar que no ha sido delimitado”, recalcó Rodríguez.

Durante este evento con las escuelas, la vicepresidenta Ejecutiva hizo un contacto en vivo con el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, que aseguró que “hay mucha tarea que hacer. A las maestras y maestros de historia y geografía, directores de colegios y liceos a todos los jefes de zona educativa, vamos a ponernos las pilas para activarnos en defensa de la Guayana Esequiba, sobre todo ahora que estamos viviendo una agresión internacional”, dijo el Presidente.

El Ejecutivo también sugirió a la Organización Bolivariana de Estudiantes y a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media que realice una jornada de concientización de cara a la consulta del 3 de diciembre.

Con información de Globovisión