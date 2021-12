Conviasa habilitó vuelos especiales hacia tres países suramericanos

Chile, Perú y Ecuador fueron incluidos en los itinerarios de la aerolínea bandera de Venezuela

Agencias Nacionales

La aerolínea Conviasa anunció que a partir del 1° de diciembre se activarán vuelos especiales hacia Chile, Perú y Ecuador. En la página web de la compañía están publicados los precios de los pasajes, que varían entre 290 y 1.100 dólares.

Recientemente Conviasa también informó que activará seis vuelos especiales hacia Madrid (España) entre diciembre y enero.

Ecuador

A partir del 1° de diciembre la aerolínea inicia sus operaciones hacia Guayaquil, mientras que el 3 de diciembre comienza la ruta hacia Quito.

Guayaquil

Caracas – Guayaquil: dos vuelos semanales los días miércoles y sábados.

Económica O $ 289,36

Económica H $ 362,95

Económica Y $ 436,55

Guayaquil – Caracas: dos vuelos semanales los días miércoles y sábados.

Económica O $ 432,65

Económica H $ 515

Económica Y $ 597,36

Quito

Caracas – Quito: dos vuelos semanales los días martes y viernes.

Económica O $ 308,51

Económica H $ 304,63

Económica Y $ 378,23

Quito – Caracas: dos vuelos semanales los días martes y viernes.

Económica H $ 425,76

Económica Y $ 508,12

Aeropuertos nacionales habilitados en flexibilización

-Porlamar (Nueva Esparta)

-Maiquetía (La Guaira)

-Valencia (Carabobo)

-Maracaibo (Zulia)

-Canaima (Bolívar)

-El Vigía (Mérida)

-Barquisimeto (Lara)

-Barcelona (Anzoátegui)

-Cumaná (Sucre)

-Las Piedras (Falcón)

-Puerto Ordaz (Bolívar)

-Barinas

-Maturín (Monagas)

-Táchira

Perú

Conviasa ofrecerá vuelos comerciales especiales hacia Perú solo con destino a la ciudad Lima y a partir del 7 de diciembre con el siguiente itinerario:

Caracas – Lima: un vuelo semanal el día martes.

Económica H $ 516,83

Económica C $ 925,08

Ejecutiva J $ 1.073,66

Lima – Caracas: un vuelo semanal el día martes.

Económica H $ 518,88

Económica H $ 518,88

Ejecutiva J $ 1.074,83

Chile

La aerolínea ofrecerá vuelos comerciales especiales hacia Chile solo con destino a Santiago y a partir del 9 de diciembre con el siguiente itinerario:

Caracas – Santiago: un vuelo semanal el día jueves.

Económica H $ 587,03

Económica C $ 957,78

Ejecutiva J $ 1.106,36

Santiago – Caracas: un vuelo semanal el día jueves.

Económica H $ 487,49

Económica C $ 773,34

Ejecutiva J $ 887,90

España

A través de su cuenta en Twitter Conviasa anunció el 24 de noviembre que activó seis vuelos especiales con destino a Madrid programados para salir desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía los días 15, 20 y 23 de diciembre; y 08, 15 y 19 de enero de 2022.

La aerolínea afirmó que los pasajes tendrán la «mejor tarifa». No obstante, no ofreció detalles de los precios y en su página web no está la información.

Los vuelos hacia Turquía, México, Bolivia, Panamá, Rusia y República Dominicana son las conexiones internacionales autorizadas por el régimen de Nicolás Maduro desde el 18 de junio de 2021.