María Corina aseguró que opositores postulados a las regionales “traicionaron la causa”

La líder opositora María Corina Machado, fue crítica este jueves al referirse a las elecciones de gobernadores y alcaldes del próximo 25 de mayo.

En una entrevista calificó como “traición” a la causa democrática la participación de figuras de oposición en los venideros comicios, los cuales, han sido rechazados por Machado debido a los cuestionamientos hacia los resultados de las presidenciales, celebradas en 2024.

María Corina destacó que lo que más le ha dolido sobre este tema, son por “compañeros” que se “rindieron” o se “entregaron” al “juego” del Gobierno venezolano.

“Lo que a mí más me ha dolido han sido los amigos, los compañeros que he perdido porque traicionaron la causa, porque por un motivo u otro se rindieron, no se entregaron. Y yo no soy quien para juzgar a nadie en sus decisiones personales. Si tú decías, mira, yo no puedo más hasta aquí llegué, tengo miedo, estoy cansado. Yo lo entiendo. Es tu decisión”, dijo.

Además, tachó de “imperdonable” que promuevan rendición o dejar de luchar por la democracia en el país.

“Aquellos que llaman, que convocan, que promueven la rendición o la entrega o dejar de luchar, para mí eso es imperdonable, imperdonable. Y aquí no cabe ninguna duda que el gobierno, con su pretensión de someter a la sociedad, quiere pasar la página del 28 de julio y dentro de ese, esa operación se enmarca la farsa del 25 de mayo”, resaltó.

Y agregó: “pero yo tengo enorme confianza en la sociedad venezolana, por lo tanto, cada quien juzga y yo creo que la historia va a juzgar implacablemente”.

||Versión Final