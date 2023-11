Padrino López: Respetamos a la CIJ pero no la reconocemos para tratar asuntos territoriales

El ministro para la Defensa, General en Jefe, Vladimir Padrino López, reiteró este lunes que el Gobierno respeta a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sin embargo, no reconoce su jurisdicción para tratar asuntos territoriales como lo es la disputa por el territorio Esequibo.

“No es el camino de la CIJ, a la cual respetamos pero no reconocemos su jurisdicción para tratar estos asuntos territoriales y de gran trascendencia. Es histórica la actitud nuestra de no reconocer ningún organismo multilateral, en este caso la CIJ, no reconocemos esa jurisdicción, nosotros seguiremos por el camino de la paz y por lo establecido en el Acuerdo de Ginebra”, sostuvo durante la misa del aniversario de la Fiscalía General Militar.

Del mismo modo, denunció que el presidente de la República Cooperativa de Guyana está provocando y convocando al Comando Sur a dirimir en la controversia territorial.

“Así no es que vamos a resolver este asunto, se lo digo al presidente de la República Popular Cooperativa de Guyana, se lo digo: No es así, no es con esa arrogancia, porque está respaldado por ExxonMobil y el Comando Sur. Esto se resuelve como lo ha dicho el presidente, Nicolás Maduro, con diálogo, con diplomacia, conversando, llegando a un acuerdo mutuamente satisfactorio para ambas partes como lo reza el Acuerdo de Ginebra”, señaló Padrino López.

Finalmente, invitó a los venezolanos a participar en la consulta nacional que se realizará el próximo 3 de diciembre en defensa del territorio en reclamación.

“Hemos dicho muy claro que es un tema que no corresponde a un partido político, es un tema que le corresponde a todos los venezolanos. Por eso estoy empeñado en pedirle que salgan a votar”, expresó.