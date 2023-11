Prohíben entrada al Colegio de Abogados de Carabobo a Carlos Pimentel

Autoridades policiales le prohibieron la entrada al Colegio de Abogados de Carabobo a la Junta Directiva del espacio gremial, presidida por Carlos Pimentel, que fue suspendida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bajo amenaza de cárcel el pasado 22 de noviembre.

Pimentel tenía programado pronunciarse a las 4:00 p.m., dentro del colegio que encabezó desde febrero de este año, respecto a la medida del TSJ, pero una patrulla de la Policía de Carabobo en la entrada de la institución le impidió el paso. “Formalmente no hemos sido notificados de la sentencia que acatamos, pero no compartimos. Quise entrar y se me amenazó con la fuerza pública. Si ponía un pie en el colegio se consideraría como un desacato”

Según el Artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, un ciudadano puede ser castigado con prisión de seis a 15 meses por incumplir con desacatar la orden de un juez.

Pimentel dejó en claro que prefiere buscar una solución estando en libertad, pues se convirtió en padre recientemente y no quiere que la situación le obligue a sacrificar a su familia.

El TSJ admitió el recurso de de amparo constitucional conjuntamente con solicitud cautelar contra la Comisión Electoral del Colegio de Abogados de Carabobo, quienes celebraron elecciones el 3 de febrero.

La medida responde a que, presuntamente, la comisión desconoció el derecho de todos los abogados de estar informados de manera oportuna, veraz y precisa sobre el proceso electoral, por lo que ordenó dejar sin efecto los comicios y las autoridades electas, designando una nueva junta directiva Ad Hoc, presidida por Erwin Gerardo Fernández Zerpa.

“Es una sentencia ilegal, contradictoria y debería ser anulada por el propio Tribunal Supremo de Justicia, si todavía existe el derecho en Venezuela. Yo pienso que sí, porque el derecho es la mejor herramienta para lograr la paz y la justicia social”, opinó Pimentel.

Recordó que ya la comisión electoral ya había sido juzgada por el mismo hecho, lo que estaría violando el principio non bis in ídem (no dos veces por lo mismo), vinculado con el derecho del debido proceso.

Consideró que la sentencia del TSJ también representa una violacion a la voluntad del gremio: más de cuatro mil abogados carabobeños participaron en las elecciones de febrero, luego de que la institución tuviera más de cinco años sin renovar sus autoridades.

Finalmente, informó que presentarán todos sus argumentos de hecho y de derecho ante el TSJ para restablecer el orden en el colegio. “Esta no es una medida contra Carlos Pimentel, es una medida que va en contra de nuestra institución y en contra de todos los gremios del país”, dijo.

|| Con información de El Público TV