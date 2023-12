María Corina Machado desde Táchira: “El régimen tiene que entender que la ruta electoral es lo que nos conviene a todos”

Desde el estado Táchira, la candidata presidencial, María Corina Machado, ratificó su compromiso con la ruta electoral.

“Miembros de nuestro equipo directivo han sido objeto de órdenes de captura. Ellos (el régimen) saben muy bien que son venezolanos ejemplares y por eso persiguen y buscan dañar a los mejores. Porque creen que con eso van a hacer que los demás echemos pa’ atrás”, comentó Machado.

Igualmente, reiteró “Se equivocan si creen que esto va a delimitar nuestra lucha. Somos millones, esto es irreversible lo que pasó el 22 de octubre y lo que quedó rechazado el 3 de diciembre”.

Por lo tanto, Machado detalló, “Me estuve reuniendo con organizaciones políticas y civiles en las últimas horas discutiendo los tres elementos fundamentales de la gran estrategia que nos va a llevar al triunfo arrollador en las elecciones presidenciales de 2024”.

Al mismo tiempo, sostuvo “Vamos a tocar todas las puertas, vamos a demostrarle al mundo de lo que somos capaces los venezolanos. Nos vamos a llevar por delante a Maduro y al que nos pongan”.

“Hoy aquí no hay vuelta atrás. La controversia con el Esequibo se va a dirimir en la Corte Internacional de Justicia. Hay que buscar a los mejores del mundo, y el régimen no lo está haciendo. La escalada bélica no le conviene a nadie”, sentenció.

“El régimen tiene que entender que la ruta electoral es lo que nos conviene a todos, incluyendo a ellos. Es lo que quieren los venezolanos, es lo que quiere la comunidad internacional”, finalizó la candidata presidencial.

