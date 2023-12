AD reconoce la gran responsabilidad del Presidente Maduro ante reunión con Guyana este jueves

El secretario General Nacional de Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez, reconoce que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, será la voz de Venezuela, el próximo 14 de diciembre, en la reunión que sostendrá con el Presidente de Guyana, Irfaan Ali, en San Vincente y Las Granadinas en torno a la disputa por el Esequibo.

En ese sentido, dijo que “los venezolanos debemos estar unidos, esto no es un tema del oficialismo o de la oposición, es un tema que nos compete a todos los que amamos esta patria, porque la Guayana Esequiba es nuestra y como tal, la vamos a defender”.

“Irfaan Ali, previo a lo que será un diálogo por el camino de la paz para llegar a un acuerdo en la disputa por el Esequibo, ha expresado en tono amenazante que está dispuesto a permitir la creación de una base militar de Estados Unidos para garantizar la soberanía y la integridad territorial”, agregó. Asimismo, precisó que “mientras nosotros apelamos a una soberanía territorial humana, ellos nos amenazan con bases militares y nos exigen respetar y no actuar de manera “imprudente”o “aventurera” en El Esequibo”. Al tiempo que sostuvo “nadie nos puede decir como vamos a actuar en nuestro territorio, no aceptamos injerencias de ningún país que venga a pescar en río revuelto”. “El respeto al Acuerdo de Ginebra, firmado el 3 de febrero de 1963, en el gobierno del Presidente Raúl Leoni, es el único marco jurídico para avanzar en un diálogo que tiene muchos dolientes”, indicó .

“Como venezolano, diputado a la Asamblea Nacional y como Secretario General Nacional de Acción Democrática, partido que ha sostenido un reclamo histórico en defensa del Esequibo, me permito darle un consejo al Jefe de Estado: no se deje meter gato por liebre, recuerde que lleva en sus hombros una responsabilidad muy grande, la defensa de la soberanía tiene que ser de hechos y palabras, para que sea viable en la resolución de esta disputa, que si no logramos aterrizar como es, con argumentos jurídicos, políticos, históricos y diplomáticos, podría convertirse en un conflicto, que es lo que menos deseamos los demócratas, pero debe quedar claro y sin titubeo que el Esequibo es de Venezuela”, comentó el Secretario General de la AD Bernabé Gutiérrez.