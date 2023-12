Despliegan 155 mil efectivos con el plan Navidades Seguras 2023

También se activó la Resolución 190 de la cual se revisaron medidas para que los vehículos de cargas tengan un límite de velocidad de 40k/h durante el asueto, además de cumplir con el uso estricto del canal derecho.

“Todos los vehículos serán chequeados y verificados, los de carga pesada, con pesos y sistemas para verificar que cumplen con las leyes”, añadió. Aseveró que el despliegue también se hará en las playas aptas y parques nacionales.

El permiso para el tránsito de las gandolas o camiones queda restringido en el siguiente horario de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. a las 9:00 a.m. y en la tarde de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. no podrán transitar los vehículos de carga pesada.