Juan Pablo Guanipa se defiende ante las acusaciones de Manuel Rosales

El dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, le respondió a Manuel Rosales: “Hasta usted mismo, gobernador Rosales, tuvo palabras de elogio para mi en el 2017”.

Las declaraciones de Guanipa se publicaron en la red social X este sábado 16 de diciembre luego de las críticas que le hizo el actual mandatario regional en la celebración de su segundo año de mandato en el estado Zulia.

Los argumentos de Guanipa

Los señalamientos se originaron en una entrevista que tuvo el miembro de PJ con el medio La Gran Aldea. Allí denunció que el gobernador elimina cualquier tipo de problemática que tenga como origen al presidente Nicolas Maduro.

Ante esto, Rosales lo atacó: “No asumió y le entregó al oficialismo la plaza del Zulia. ¡Y es un traidor en el Zulia donde lo paren! Y desde aquí lo proclamo traidor, el traidor del Zulia”, mencionó el político”, mencionó.

Posteriormente, Guanipa manifestó: “ Usted asume que yo hice un negocio. ¿Qué tipo de negocio? ¿Dinero? Si yo hubiera querido dinero, ¿No habría sido mejor entregarme al chavismo y manejar los recursos de la gobernación? A mi no me mueve el dinero, me mueve la necesidad de justicia”.

Ambos dirigentes enviaron estos mensajes en un momento en el que la candidata por la oposición, Maria Corina Machado, visitó el Tribunal Supremo de Justicia para conocer su inhabilitación política.