Bernabé Gutiérrez: Si Ramos Allup rectifica, pensamos en la amnistía en AD

Agencia de Noticias

El diputado a la AN y secretario nacional de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, aseguró ayer que debe haber unidad en la oposición para poder “derrotar” al Gobierno. Además sostuvo que piensan en “amnistía” para Henry Ramos Allup, pero solo si “rectifica”.

“Henry Falcón tiene su candidato en Barinas, no quiere decir que seamos enemigos de él. Si a Falcón le violaron sus derechos electorales, entonces que se le reconozcan. Acá hay una persona que entorpece todo, el señor Ramos, todo lo que habla es odio y rencor. AD no se retira del voto. Invitó a todos a que se sumen al partido blanco. Le abrimos la puerta a todos los adecos que se han ido por diferentes razones. Si Henry Ramos Allup rectifica, pensamos en la amnistía”, expresó Gutiérrez.

En torno a la oposición y los comicios del 9E, afirmó que “nosotros planteamos la unidad para este proceso que se va a repetir en Barinas y Guaidó y Freddy Guevara dijeron que no. Ahí están los Twitter, que los busquen para que vean. Ellos son los que no han querido la unidad. Cuando nos presentamos ante la MUD para presentar candidatura única, prácticamente nos escupen en la cara. Si no logramos la unidad de acá al 2024, donde hay elecciones presidenciales, Maduro se quedará hasta el 2030”.

GOBIERNO INTERINO

“El Gobierno interino solamente se está robando un realero. El G4 dolarizado nos llama alacranes. Ellos han jugado a la división y se han robado los dineros del Estado. Todas las sanciones que pidieron afectaron más a la economía del país. ¿Quiénes fueron?, los del Gobierno interino. Hay que hacer una investigación profunda. El G4 dolarizado, ese Gobierno interino, aparte de engañar a todos los venezolanos, ha robado sustancialmente y ha dividido a la oposición. Con ello ha salido beneficiado el Gobierno de Maduro”, denunció.

Finalmente, Bernabé Gutiérrez rechazó la política de inhabilitaciones del chavismo, tras lo sucedido en el estado Barinas. “Para mí la política de inhabilitación es odiosa. Toda la vida he estado en contra de las inhabilitaciones políticas. Yo soy el primer inhabilitado del chavismo cuando gané la gobernación de Amazonas. Esa inhabilitación la solicitó Liborio Guarulla. Nosotros no estamos actuando con revancha. Estuvimos esperando 4 meses que decidieran dialogar y buscar candidatos unitarios, fueron ellos que no quisieron (MUD)”.