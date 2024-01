Grito de Carnaval en El Callao será este 6 de enero

Un aproximado de 18 agrupaciones se presentarán en el evento más esperado del año por los bolivarenses.

El año nuevo llega al ritmo del calipso en el estado Bolívar. Este 6 de enero la calle La Paz de El Callao será el escenario para el Grito de Carnaval 2024, a partir de las 5:00 p.m.

Trascendió que un aproximado de 18 agrupaciones se presentarán en el evento más esperado del año por los bolivarenses, incluso está pautado un recorrido de comparsas desde el mediodía.

A través de la cuenta oficial de Facebook la municipalidad compartió la programación de los carnavales de El Callao, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En el comunicado señalan que el domingo 7 de enero saldrán dos comparsas: la infantil a las 11:00 a.m., y la segunda con Nueva Onda a la 1:00 p.m.

Los días 14, 21, 28 de enero y 4 de febrero las comparsas comenzarán a la 1:00 p.m. Mientras que para el sábado 27 está pautada “Coronación Nueva Juventud”, en el callejón La Paz a las 5:00 p.m.

El 3 de febrero corresponde la “Coronación Nueva Generación Negra Isidora”, en la plaza Bolívar a las 6:00 p.m.

Para el jueves 8 saldrán las comparsas infantiles del municipio a las 8:00 a.m. Horas más tarde, la Coronación The Same People a las 9:00 p.m.

Al día siguiente la “Coronación de Nueva Onda” a las 9:00 p.m. Para el sábado 10: Coronaciones como Miguel y Sus Muchachos (calle La Paz); Renovación del Calipso (plaza Bolìvar); Fundación Kenton St. Bernard (calle Roscio); The Same People (plazoleta El Jobo).

El mismo 10 de febrero contarán con conciertos como el Festival Infantil del Calipso T.S.P (plazoleta El Job); elección de la Chica Rumbera (plaza Bolívar); elección de la Reina Turista T.P.S, recorrido en comparsa Nueva Onda 6:00 p.m., y más presentaciones en la plazoleta La Zona de 2:00 a 5:00 p.m.

Para el domingo 11 está planificada la “Coronación de La Agricultura”, salida de Mediopintos 2:00 a 6:00 a.m., recorrido de la comparsa Agricultura y la In That Morning de 4:00 hasta las 5:00 a.m.

La acostumbrada Misa de las madamas en la iglesia Nuestra Señora del Carmen de 9:00 a 11:00 a.m.

En agenda también manejan la visita de Miss Turismo Venezuela Stephany Abasali; la llegada del gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, del diputado a la Asamblea Nacional Cristóbal Jiménez y recorrido de la comparsa de Madamas 11:00 a 12:00 p.m.; además de exposiciones fotográficas en las calles La Paz, Roscio y Calle Nueva.

El lunes 12 saldrán los Mediopintos de 2:00 a 6:00 a.m., la comparsa Agricultura, y la salida de In That Morning será de 4:00 a 6:00 a.m., además de las exposiciones fotográficas en el día. Los conciertos desde la plazoleta La Zona inician de 3:00 a 5:00 a.m.

El martes 13 realizarán el recorrido de todas las agrupaciones de calipso de 2:00 p.m a 12: 00 a.m, hora del cierre del carnaval.

Con información de Primicia