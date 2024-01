Estudiante tachirense logra máximo puntaje en Prueba de Acceso a la Educación Superior de Chile

Versión Final – Caracas, 3 de enero de 2024. La tachirense Melanie Julieth Márquez Zambrano, de 18 años, recibió una distinción de parte del Ministerio de Educación de Chile denominada Trayectorias Educativas, en la categoría de Territorios, por su rendimiento en la Prueba de Acceso a la Educación Superior de Ciencias.

EL DOMINGO PRIMERO DE ENERO RECIBÍ LA LLAMADA DESDE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE Y ME INFORMABAN QUE MI PUNTAJE EN CIENCIAS ME OTORGABA LA DISTINCIÓN A LA TRAYECTORIA EDUCATIVA, ANTIGUAMENTE PUNTAJE NACIONAL, FUE MUY EMOCIONANTE. SABÍA QUE ME HABÍA IDO BIEN, PERO NO ESPERABA SER EL MÁXIMO PUNTAJE”, EXPLICABA MELANIE.

En la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), la tachirense obtuvo los siguientes resultados: Prueba de Comprensión Lectora: 833 puntos y Prueba de Matemáticas M1: 1000 puntos y Prueba de Ciencias (mención química) 921 puntos.

Melanie llegó hace 5 años a Valdivia, Chile, con sus padres Jusberth Zambrano y Mervyn Márquez, y su hermana de 13 años Natalie Juliet Márquez. En agosto de 2018 inició sus estudios en el Colegio María Auxiliadora de Valdivia.

ME ADAPTÉ RÁPIDAMENTE AL SISTEMA DE EDUCACIÓN CHILENO Y MIS AMIGAS DEL COLEGIO ME LO FACILITARON. ME HICIERON SENTIR COMO EN CASA. REPRESENTÉ A MI COLEGIO EN DIVERSAS COMPETENCIAS DE MATEMÁTICAS E INGLÉS. EN EL 2019 REPRESENTÉ A LA REGIÓN DE LOS RÍOS EN LAS OLIMPIADAS NACIONALES DE MATEMÁTICAS. DURANTE TODOS MIS AÑOS DE ESTUDIO OBTUVE EL PRIMER LUGAR ACADÉMICO Y PREMIOS POR TALENTO MATEMÁTICO, DEPORTIVO Y MUSICAL. SIEMPRE ME HA GUSTADO ESTUDIAR, APRENDER Y ESTAR PREPARADA PARA ENFRENTAR NUEVAS METAS Y DESAFÍOS”, ASEGURA.

Su sueño es estudiar Medicina en la Universidad Austral de Chile.

