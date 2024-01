Requesens: La cárcel me cambió por completo

Sobre su participación en las protestas e ida a prisión le dejaron cosas buenas y otras no.

El político venezolano, Juan Requesens, detenido por cargos durante las protestas del periodo 2014-2017, se arrepintió de haber participado en las manifestaciones de la oposición.

Requesens aseguró que no valió la pena porque ocasionó el sufrimiento de mucha gente. Así lo dijo en una entrevista con Luis Olavarrieta.

Confesó que “la cárcel me cambió por completo” porque algunas convicciones cambiaron y otras se profundizaron.

“No valió la pena porque nos hizo sufrir a mucha gente, mis papás, mis hijos, mis hermanas, Rafaela que estuvo ahí presa conmigo también, Leisy que también vivió esto como un calvario, amigos que se tuvieron que ir del país, mi familia, mis cercanos. Uno ha perdido tanto durante estos años que por supuesto que uno dice: No, no valió la pena”, expresó el militante de Primero Justicia durante una entrevista.

Sin embargo, destacó que durante su prisión aprendió muchas cosas.

“Valió la pena porque aprendí muchísimo. Hay gente que dice ‘a mi no me cambió la casa’, a mí me cambió por completo por supuesto que sigo teniendo muchas cosas de antes, sigo siendo igual de emocional, cambié de opinión, convicciones que tenía ahora pienso radicalmente distinto y hay opiniones en las que ahora soy más terco que hace cinco años”, explicó Requesens.

A su juicio, fue positivo porque allí “representamos a muchísima gente que ha estado en la misma situación y que merece que luchemos por esto y que además no la olvidemos”.

El exparlamentario fue condenado por “conspiración” después de la explosión de dos drones en las proximidades de una tarima donde Maduro presidía un acto con militares, el 4 de agosto de 2018, en Caracas.

Fue liberado el pasado mes de octubre tras la suscripción de un acuerdo en la mesa de negociación entre el Gobierno y la oposición.

Durante su encierro en la cárcel, Requesens inició varios “micro-proyectos” para crear una rutina y mantenerse activo.

También reveló que la parte más dura de estar en la prisión era el sufrimiento de su familia que “vivían la incertidumbre de no saber qué estaba pasando conmigo”.

Con información de Primicia