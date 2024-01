Javier Bertucci y Benjamín Rausseo iniciaron campaña electoral

El diputado y pastor evangélico Javier Bertucci anunció ayer que competirá, una vez más, por la Presidencia de Venezuela, en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año, aún sin una fecha definida. En la red social X, Bertucci, de 54 años, señaló que la candidatura fue propuesta por su partido, El Cambio, la cual aceptó con un “profundo compromiso y un gran respeto por este valiente y sufrido pueblo de Venezuela”.

“Seré el candidato de los que no comen, seré el candidato de los niños que no van a la escuela, seré el candidato de las madres que luchan para darles un hogar a sus hijos, seré el candidato de los pensionados y jubilados que subsisten y sobreviven, de los educadores, que hoy solamente reciben algo mísero que no les permite comer”, expresó en un vídeo que compartió en X.

Sin embargo, expresó su disposición a declinar en favor de un “candidato de oposición que pueda lograr los objetivos”, al que también brindará su apoyo a través de #todas las estructuras y la fuerza” de su partido.

DESDE EL TÁCHIRA

Por otra parte Benjamín Rausseo, mejor conocido como “El Conde”, inició en Táchira, la primera fase de su campaña presidencial con reuniones y caminatas por varios barrios y mercados populares del estado andino. “Apenas estamos comenzando a calentar los motores”, indicó Agustín Berrios, director del comando de campaña de Rausseo.

Rausseo envió un mensaje vía redes sociales en el que señaló que está dispuesto a moverse por todo el territorio para convocar a todos los venezolanos sin discriminación y respetando su ideología y procedencia política, para un esfuerzo por reconstruir al país.

“Quiero comprometerme a que trabajaré sin descanso con todo el tiempo y la vida lo que me dé Dios para lograr rescatar a nuestro país y hacerlo grande. La vida la voy a dedicar a recuperar la dignidad de ser un ciudadano venezolano, en Venezuela y el mundo. Y con todas las fuerzas que me dé mi corazón y mi alma recorrer el país para buscar a los mejores y reconstruir nuestra patria”, dijo Rausseo.