Caída de árboles y quebradas crecidas por fuertes lluvias en Lara

Las lluvias caídas en las últimas horas en el estado Lara han dejado varias afectaciones en diferentes puntos de la ciudad este jueves 8 de febrero.

A través de las redes sociales, algunos usuarios han mostrado algunos árboles caídos y quebradas crecidas por las fuertes precipitaciones.

CAOS

En Barquisimeto, entre las avenidas Lara con Terepaima, aproximadamente a las 8:20 a.m. usuarios denunciaron que un fuerte estruendo sorprendió a los habitantes de la zona, luego un árbol de gran magnitud se desplomó sin ocasionar daños materiales.

“Escuché en mi apartamento un sonido estruendoso y cuando me asomé al balcón vi que era un árbol que estaba ubicado frente a mi edificio que se cayó. Yo me imagino que fue debido a la lluvia, a tanta agua y por el mal podamiento. Siempre los cortan de un lado más que de otro, entonces el peso y el agua de la lluvia me imagino que fue el causante de tal caída”, explicó Denis Jiménez.

Más allá del fuerte ruido, el árbol no afectó el sistema eléctrico de la zona y no causó daños a vehículos, casas y personas.

Mientras los trabajadores municipales realizan labores para retirar el árbol, el tránsito vehicular se encuentra restringido.

PELIGRO

También en el estado Lara, vecinos de la comunidad Ruezga norte, sector 2, presentan problemas por el deslizamiento de tierra en los bordes de la quebrada de la zona.

La situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones, pero las autoridades no han solventado el problema.

Debido a las lluvias de las últimas horas, el asfaltado cedió y ya se observa parte de las tuberías de aguas.

Piden además que efectúen desmalezamiento toda vez que la gran cantidad de maleza y desechos agrava la problemática.

“Todo el Sistema Regional de Gestión de Riesgo se mantiene en alerta para atender cualquier incidencia por las fuertes precipitaciones registradas en la entidad”, precisó Luis Mujica, director regional de Protección Civil y Administración de Desastres (PC Lara).

En cuanto a las afectaciones, en la avenida Ribereña entre calles 35 y 38 se produjo un deslizamiento de la tierra, arrastrando piedras y escombros a la vía. Personal de Protección Civil atendió la situación generada.

Además, en la avenida Pedro León Torres con calle 54 y también en la calle 57 con carrera 14, al oeste de Barquisimeto, se registró la caída del alumbrado eléctrico.

Ante esto, el director regional de Protección Civil y Administración de Desastres destacó que trabajaron en conjunto con Corpoelec para reparar los daños y restituir el servicio.

Con información de 2001