Conviasa aseguró que avión con derrame de aguas residuales no pertenece a su flota

La aerolínea estatal venezolana Conviasa negó este domingo que el video que circula en las redes sociales, donde se observa el desbordamiento de aguas residuales recorriendo el pasillo de un avión, sea parte de su flota.

Este sábado 18 de diciembre se difundió un video donde el pasillo de un avión, supuestamente perteneciente a la aerolínea venezolana, se inundó de aguas residuales.

“Aclarando a las páginas amarillistas que se dedican a desinformar, que ese avión no es de Conviasa”, resaltó la empresa en una publicación en Twitter. La aerolínea indicó que la aeronave del incidente es un Boeing 737-300 y ellos no poseen esas unidades. Asimismo, explicaron que sus aeromozas visten de gris y no de rojo.

Entre los comentarios que se escucha en el video, indican que la aeronave se encontraba en Perú cargando combustible, sin embargo, la aerolínea aseguró que sus aviones no tienen permitido abastecerse en ese país.

#18Dic Aclarando a las páginas amarillistas que se dedican a desinformar, que ese avión No es de Conviasa por estas razones

1-Es un Boeing 737-300 Conviasa NO tiene esos aviones

2-Las aeromozas de Conviasa visten de color gris NO de ROJO

3-En PERÚ Conviasa no puede abastecer pic.twitter.com/OdheqUls2C — Línea Aérea Conviasa (@LAConviasa) December 19, 2021

Con información de El Nacional