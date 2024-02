María Corina Machado llamó a hacer caso omiso a encuestadoras

La candidata presidencial de una de las corrientes de oposición agrupadas en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), María Corina Machado, llamó a que a sus simpatizantes hagan caso omiso a las encuestas realizadas en el país sobre cualquier situación política y aseguró que esos análisis de opinión deben escuchar la petición de la gente.

A su juicio, las empresas encargadas de realizar estás entrevistas no están escuchando a esos sectores populares de Caracas que ya no saben para quién trabajan. “Analistas, encuestadoras, dueños de medios. Allá ellos que no entienden nada. Nosotros que estamos con la gente, sí sabemos lo que aquí está pasando”, afirmó la opositora durante una gira por el interior del país.

Por otra parte, desde el comando de campaña de Vente Venezuela, los dirigentes invitaron a que las personas conformen sus comanditos de campaña en cada comunidad a favor de la candidata presidencial de esta corriente de la oposición.

||AN