La bajada de los Palmeros de Chacao unió este sábado a cientos de devotos

Pasadas las 10 de la mañana, los Palmeros de Chacao bajaron de El Ávila con la palmas que serán bendecidas este Domingo de Ramos.

En la entrada de Sabas Nieves fueron acompañados por el alcalde Gustavo Duque, su esposa Vanessa Bachrich de Duque, el equipo de la Alcaldía, Contraloría Municipal y Concejo Municipal de Chacao.

“Sigamos creyendo, sigamos creciendo nuestra fe cada día y sigamos haciendo que está tradición crezca; desde los niños de nuestro municipio hasta los mayores, como están acá, nuestros queridos Palmeros Mayores”. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Chacao! ¡Que viva la fe! ¡Que viva la esperanza!, indicó el alcalde de Chacao, Gustavo Duque.

Entretanto, el Palmero Mayor, José León explicó que “tiene 93 años cumpliendo con esta tradición. Empecé desde 1938 a subir porque mi papá fue el que me llevó, por primera vez. Tenía como 8 años. Ser Palmero de Chacao nace del corazón, pero esto a mí no se me olvida jamás en la vida, porque siempre me ha gustado, desde que nací, creo.

Tras cumplir con la tradición, Antonio Delgado, esposa del fallecido Palmero Mayor, Ramón Delgado dijo “Un año más de cumplir con la tradición, con la familia que ha sido unida y que ha acompañado esta tradición desde chiquitos, igualmente como yo desde que estaba niña, cumpliendo esta misión hermosa y que Dios nos puso en las manos y de verdad, darle gracias a Dios porque esta es una manera de evangelizar, de llevar a Dios a toda Venezuela”.

Tras bendecir a los Palmeros, el párroco de la iglesia San José de Chacao, José Clemente enfatizó “la iglesia católica se hace presente en este acto tan importante que es la bajada y recepción de los Palmeros que representa la historia bíblica que es la entrada de Jesús a Jerusalén recibido por su pueblo con palmas”.

Como novedad este 2024, las manifestaciones culturales declaradas Patrimonio Cultural del estado Miranda: Diablos Danzantes de Yare, Santos Inocentes de Caucagua, Parranda de San Pedro de Guatire y Tambores de San Juan acompañaron la Bajada de los Palmeros de Chacao.

Y al ritmo de Banda Show Francisco de Miranda, los Palmeros gritaron Misión Cumplida al entregar las palmas en la iglesia San José de Chacao, para ser bendecidas este Domingo de Ramos.

Este año participaron más de 500 Palmeros y Palmeritos de Chacao, 150 funcionarios de la Alcaldía de Chacao, más los funcionarios de Protección Civil, Salud Chacao, Seguridad Ciudadana y PoliChacao que estuvieron desplegados y custodiando toda la ruta de la Bajada de Los Palmeros de Chacao.

Para conocer toda la programación de Semana Santa Chacao 2024 los invitamos a estar atentos a las redes sociales del alcalde Gustavo Duque, Alcaldía de Chacao y Cultura Chacao.

Nota de prensa