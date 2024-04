María Corina Machado: Tenemos hasta diez días antes de las elecciones para sustituir el candidato

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, envió un nuevo mensaje al país este Domingo de Pascua, 31 de marzo, cuando avanza la agenda electoral sin que se le haya permitido, a ella o a su aliada Corina Yoris, registrarse en el Consejo Nacional Electoral como candidata.

El país sigue con extremo interés cada paso que toma Machado, que se ha visto cercada por el régimen bajo cualquier vía para que llegue a la carrera presidencial del 28 de octubre.

Aunque ya cerró el periodo de inscripción de todos los candidatos, en el caso de la tarjeta de la Mesa de la Unidad, se logró registrar a un candidato “tapa”, que podría guardar el puesto a uno que designe la oposición por consenso.

Machado insiste en mantenerle al país la esperanza de que se puede llegar a la contienda del 28 de julio con elecciones libres y justas, pero pide mantener la presión y la demanda al régimen.

“Hemos avanzado, hemos tenido caídas, derrotas y perdidas muy grandes, pero esto lejos de debilitarnos nos han cohesionado”, asegura Machado en su mensaje colgado en redes sociales.

Para ello pidió avanzar con firmeza. “No es verdad que el régimen ganó la partida, es tan burdo y tan obsceno lo que han hecho que sus antiguos aliados han tenido que alzar la voz (Lula, Petro, etc). Maduro no puede escoger el candidato que lo va a enfrentar, eso no lo vamos a permitir”.

“El 19 de octubre hablamos claro, lo hicimos a favor del cambio, nos dimos un mandato y no vamos a permitir que lo traicionen. No es verdad que ellos pueden imponernos sus términos cambiando las reglas, violando la constitución, las reglas son muy claras: tenemos hasta diez días antes del 28 de julio para sustituir el candidato y la pelea es peleando”.

Considera que aun queda tiempo. “Este es el momento más importante de nuestra vida y debemos permanecer con firmeza y esperanza”. También hizo un reconocimiento “a los partidos de la Unidad que se han mantenido en el mandato del 22 de octubre” pero también a quienes han jugado fuera del resultado de las Primarias: “La historia será implacable conta quien lo traicione”.

“Aquí nadie se cansa, seguimos adelante, a todos los venezolanos de bien, toda mi fuerza, Venezuela nos necesita, que nada ni nadie nos haga salir de la ruta donde estaré yo o estará Corina Yoris”, afirmó.