Manuel Rosales: Si la oposición no se decide, no seré candidato

El gobernador del Zulia, Manuel Rosales afirmó durante una entrevista que no será candidato presidencial si la Plataforma Unitaria junto a María Corina Machado no se ponen de acuerdo y no deciden por un candidato.

Rosales dijo que no será él quien asuma la candidatura, a su vez que ratificó que actualmente no se encuentra en campaña “porque yo no voy a ser candidat”».

“Yo empiezo por dar el ejemplo, yo no ando que tiene que ser a mí que me levanten la mano. No, que se la levanten a cualquiera. Yo doy el ejemplo y lo demuestro y es mi palabra y tengan la plena seguridad que va a ser así. Si no se ponen de acuerdo y no deciden una candidatura, yo no voy a ser candidato y se los dije ayer y se los repito: Yo no estoy en campaña ni estaré en campaña electoral porque yo no voy a ser candidato”, expresó.

El gobernador del Zulia advirtió sobre los peligros de la polarización política extrema y sus posibles consecuencias, incluida una escalada hacia la violencia y la inestabilidad social.

Destacó la importancia de evitar escenarios que puedan desencadenar conflictos internos y, en cambio, abogó por un proceso de negociación y diálogo para resolver las diferencias políticas.

Además, criticó la propuesta de la “Ley antifascista” y abogó en cambio por la promulgación de una ley que fomente el reencuentro y la reconciliación entre los venezolanos.

