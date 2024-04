Diosdado Cabello advirtió a la oposición: Si a Nicolás le pasa algo iríamos contra todos y cada uno

Diosdado Cabello, advirtió este jueves, a la oposición venezolana por si le llegase a suceder algo a Nicolás Maduro.

“Si a Nicolás le pasa algo, tengan la certeza que ustedes traspasarían cualquier límite permisible y vamos contra todos y cada uno”, señaló.

”Andan chillando con la ley contra el fascismo, porque son los mismos que una y otra vez han actuado contra la especie humana y siguieron. Hicimos guarimbas, intentos de golpe de estado, el imperialismo, ellos creen que nosotros llegamos aquí facilito, no, nosotros hemos tenido que luchar, sabemos cómo luchar”, dijo.

⁠”El imperialismo norteamericano asesino a Chávez, no tengo ninguna prueba pero tampoco tengo duda. Después el pueblo con el dolor de perder al comandante y el pueblo salió y eligió a Nicolás Maduro. ¿Han dejado a Maduro un solo día tranquilo, que él pueda decir que me voy a tomar este café y no voy a pensar en lo que pudiera hacer la oposición? Ni un solo día. Lo han intentado asesinar”, expresó.

El dirigente nacional recordó que aquellos hechos permitieron ver que no se podía gobernar Venezuela como estaba, porque “esa derecha que perdió las elecciones dijo -hay que sacar a Hugo Chávez- y se fueron por el camino de la violencia y del golpe”.

Recalcó que ese “golpe de Estado no lo dieron solo aquí las cúpulas de la burguesía, sino que estaba dirigido por la embajada norteamericana”:

“El golpe de Estado lo dirigió la embajada norteamericana y el embajador de España; fueron los primeros en darles órdenes al usurpador de Pedro Carmona Estanga”.

Aseveró que “pareciera que 22 años no es tiempo suficiente para que la oposición venezolana reflexionare sobre los sucesos del 11, 12 y 13 de abril”. Criticó el hecho de que los parlamentarios de la oposición no acudieron a la sesión.

Señaló “esta historia no se ha terminado de escribir, yo preguntaba por los sectores de la oposición porque pensé que algunos después de 22 años en verdad habían reflexionado de lo que ocurrió en el año 2002, pareciera que no”.

Resaltó que los hechos del 11 de abril no son solo consecuencia por sí mismo de esa fecha, sino que “es consecuencia de la llegada del Comandante Hugo Chávez al poder en el año 1998”.

“Comenzó la movilización del pueblo y el ‘queremos ver a Chávez‘, ‘¿Dónde está Chávez?’. Le tienen a un pueblo organizado”, enfatizó Cabello.

En este sentido, también destacó la valentía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), en la restitución de la democracia y en especial a Jorge Luis García Carneiro, “quien asumió con liderazgo”, en el momento que la patria lo necesitaba.

Finalmente, destacó que la unión cívico-militar logró derrotar el odio y que hoy continúa en defensa de la soberanía venezolana.