Enrique Márquez mantiene su candidatura, pero no descarta apoyar a Edmundo González

El candidato presidencial del partido Centrados, Enrique Márquez, anunció que se mantiene en la carrera electoral como una alternativa ante posibles “obstáculos” que pueda imponer el Gobierno de Nicolás Maduro.

“Hemos decidido continuar promoviendo nuestra alternativa desde el flanco opositor, desde el flanco del cambio, no desde el flanco de la complicidad, sino desde el ángulo de un país que ya no aguanta más, porque nosotros no confiamos en este gobierno, y no confiamos en sus acciones y no confiamos en su forma de actuar en un juego sin reglas como es este proceso electoral. Cualquier cosa puede ocurrir de aquí en adelante, por eso hemos decidido continuar”, afirmó.

A su juicio, los venezolanos “debemos prepararnos para los obstáculos”. En este sentido, cuestionó que en pleno proceso electoral sigan produciéndose intervenciones de partidos políticos opositores, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), e inhabilitaciones contra dirigentes políticos.

“El gobierno ha ido destruyendo las instituciones del Estado, las ha ido arrodillando y las ha utilizado para colocar obstáculos en el proceso electoral”, denunció.

“A pesar de todos esos obstáculos, como la inhabilitación de María Corina Machado o el impedimento de la postulación de Corina Yoris, el pueblo venezolano sigue decidido. Por primera vez en mucho tiempo, a pesar de las dificultades, el pueblo dice que va a votar para cambiar”, sostuvo.