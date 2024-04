Antonio Ecarri sobre Edmundo González: Yo no tengo complejo de caucho de repuesto

El candidato de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, apuntó este lunes contra el candidato presidencial unitario, Edmundo González Urrutia, de quien, de forma irónica, dijo: “yo no tengo complejo de caucho de repuesto”.

Durante una rueda de prensa, Ecarri fue consultado si estaría dispuesto a declinar en favor del candidato unitario, y de forma irónica respondió asegurando que no conoce a González Urrutia.

“¿De quién? Es que no sé quién es, yo no lo conozco. ¿Cómo voy a declinar si yo no lo conozco? Esto es un país serio, un país responsable, con crisis. Yo puedo conversar con todo el mundo, pero que me lo presenten primero porque yo no lo conozco”, dijo.

Ecarri sostuvo que su candidatura es la que le genera “mayor certidumbre al país, porque yo soy candidato ya desde hace tiempo, tenemos un plan, un proyecto, no tengo complejo de caucho de repuesto, ni es que no sé si la semana que viene van a cambiar a otro”.

Durante su alocución, Ecarri agradeció el respaldo del partido Fuerza Vecinal a su candidatura. “Nosotros estamos a puertas abiertas y así como recibimos a Fuerza Vecinal, podemos recibir a cualquier factor político de oposición o disidente del chavismo. Hay que pasar la página de esos dos polos que nos llevaron al conflicto. Bienvenidos esos alcaldes que tienen el corazón puesto en la gestión y en resolver problemas”, dijo.

Con información de Alberto News