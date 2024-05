Edmundo González considera a Lula un “líder fundamental” y elogia propuesta de Petro que busca preservar la paz en Venezuela

El candidato presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, calificó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como “uno de los líderes fundamentales de la región”, al tiempo que valoró su defensa de unas elecciones libres y justas el próximo 28 de julio.

En una entrevista con EFE, el exembajador venezolano también destacó la propuesta que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo el pasado abril -y que luego fue transmitida a Lula- de garantizar los derechos del que pierda las elecciones presidenciales en el país caribeño, sea chavista u opositor.

“Veo con buenos ojos (la propuesta). No conozco los detalles, por eso no me atrevo a opinar, pero todo lo que sea propiciar el diálogo, el reencuentro de los venezolanos, la paz, tiene, por supuesto, nuestro respaldo”, añadió.

El pasado 17 de abril, Petro aseguró haber pedido al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a la oposición que trabajen en una propuesta para que se garantice la vida y los derechos de quienes pierdan las elecciones.

La propuesta “tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano”, aseguró entonces Petro.

González Urrutia indicó que, desde su designación como candidato presidencial, no ha tenido comunicación directa con los mandatarios de Brasil y Colombia, pero que sí ha conversado con sus representantes diplomáticos en el país caribeño, así como con el canciller del país andino, Luis Gilberto Murillo.

Igualmente, señaló que el jefe de la delegación opositora en las negociaciones con el Gobierno venezolano, Gerardo Blyde, mantiene comunicación con el chavismo desde su designación como candidato.

Con información de EFE