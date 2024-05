Fedeindustria: Ley de Pensiones existirá mientras persistan las sanciones

Desde Fedeindustria, el presidente de la organización, Orlando Camacho, indicó que la aplicación de la «Ley para la Protección de las Pensiones» la cual entró en vigencia el 8 de mayo tras su publicación en Gaceta Oficial, «es transitoria», y se estima que exista mientras estén vigentes las sanciones económicas impuestas a Venezuela.

Al respecto, se espera que, en los próximos días, sea promulgado el reglamento de la ley y a partir de allí inicie su implementación a partir de junio próximo.

Con esto también se dará a conocer la tasa que el Ejecutivo Nacional implementará sobre el ingreso integral indexado, que se debe establecer entre 1% y 15%.

En ese sentido, Fedeindustria planteó que sea de 10%, según dio a conocer Orlando Camacho. “Esta Ley la trabajamos desde enero pasado, Fedeindustria y las otras cámaras y el 2 de mayo hubo una reunión entre la Vicepresidencia de la República, con el gabinete económico y social y se comenzó a discutir la primera propuesta que establecía que el 6% lo pagara el patrono y 4% el trabajador”, explicó el dirigente gremial.

Camacho precisó que “Fedeindustria se anticipó y planteó que el porcentaje sea de 10% porque no nos parecía que el trabajador pague 4% y actualmente nuestra propuesta es que sea hasta 10%. Ahora al Ejecutivo le corresponde decidir”.

También informó que, en cuanto al tope, el gremio planteó un tope sobre 390 dólares, una propuesta que el Ejecutivo nacional no aceptó. “Pero eso es parte de la democracia, se hace una propuesta y porque no se acepte no quiere decir que estemos en contra de le Ley. Debemos recordar que el Estado está pagando 99% de las pensiones, no es necesario colocar un techo porque si la empresa tiene capacidad para pagar un sueldo de 1.500 dólares mensuales entonces está en la capacidad de pagar 150 dólares al fondo de pensiones”, dijo.

El presidente de Fedeindustria apuntó que “Este es un gobierno que siempre está pendiente de sus trabajadores y es natural que siempre esté buscando la mejora para ellos. Esta es una ley que ha sido consensuada y consultada”, dijo en una entrevista.

Con información de Banca y Negocios