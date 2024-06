Monseñor Mario Moronta: No hay nada oficial sobre la posible canonización de JGH

Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), informó desde Roma que el Vaticano no ha adelantado ninguna noticia sobre la posible canonización del Dr. José Gregorio Hernández.

“Estoy en Roma y aquí no se ha dicho nada, no hay nada oficial sobre José Gregorio Hernández. Hemos hablado de su importancia, pero no hay nada al respecto. Puede ser cierto dentro de un tiempo, pero aún no hay noticias”, señaló en exclusiva para El Diario.

El cardenal Baltazar Porras, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Caracas, indicó que es al Vaticano a quien le corresponde informar sobre los avances en el segundo milagro que permitiría la santificación del doctor venezolano.

“Es un deseo legítimo de los venezolanos que José Gregorio Hernández sea declarado santo en fecha próxima. Pero con sentido realista, es al Vaticano que le toca transmitir lo que se decida en concreto por el Dicasterio de los Santos”, detalló en exclusiva para El Diario.

El arzobispo instó a los venezolanos a orar “con insistencia” para que se haga realidad la canonización del beato.

Con información de El Diario