Brito le responde a Maduro: Usted es un “Gallo con peste”

“A Maduro le cayó la peste de la corrupción, de la pulverización del salario y las pensiones y le cayó la peste del profundo malestar de la Venezuela en la calle que sufre y padece”, afirmó José Brito, saliendo al paso a las descalificaciones realizadas por el mandatario nacional en el programa Maduro +.

Señaló que quienes fueron los creativos del programa transmitido los lunes por Venezolana de Televisión, lograron acertar el mejor nombre. “Con Maduro +”, son seis años más de apagones, de polarización, de frustración, de confrontación y de familias fracturadas y divididas en la distancia”, sentenció.

En este orden de ideas amplió que Nicolás Maduro se perdió de la calle por mucho tiempo y que ahora pretende darse un baño de pueblo. “La diferencia entre usted y yo, es que yo no necesito darme baño de pueblo, porque siempre he estado en la calle”, aclaró.

“Estoy en la esencia de la gente, de la Venezuela profunda que sufre y padece, y que por cierto, esa Venezuela te dice Maduro: Nadie sufre por lo que no ve”, acotó.

“Candidato Maduro, desde cuándo usted no ve el llanto de una madre y un padre, cuando le dicen que el mayor sueño es que le toquen la puerta y que le digan quién es, y les respondan, soy yo mamá, papá que volví. Son miles de hombres y mujeres que en cada concentración donde vamos, lloran Presidente”, advirtió.

Asimismo, reiteró que nadie sufre por lo que no ve, “usted no puede sufrir porque usted no padece ocho horas de apagones diarios en la Venezuela profunda. Nadie sufre por lo que no ve del precario ingreso salarial que tienen las venezolanas y los venezolanos”, dijo.

En este sentido amplió que la verdad que ve Maduro es la de las encuestas e informes trucados que le llegan al Palacio de Miraflores. “La verdad no está en un Palacio, la verdad está en la calle. Yo le voy a decir lo que se ve y se siente en la calle, y lo que dice la gente. Aquí hace falta que haya cambio y fuera”, enfatizó.