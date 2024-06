Elvis Amoroso se pronunció respecto a declaraciones del rector Delpino

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, respondió este miércoles a las polémicas declaraciones que hizo el rector Juan Carlos Delpino y defendió su gestión al frente del organismo.

Delpino acusó a Amoroso de tomar las decisiones en el CNE «sin convocar a sesión» con los demás rectores. A pesar de las severas críticas, el presidente del organismo no dio mayor importancia a las declaraciones.

«Ustedes los periodistas son quienes deben dar respuesta a esto, yo no. Ustedes me han acompañado a mí en toda la gestión electoral y creo que me han visto en todas, ¿a él (Delpino) usted lo ha visto? Esta es la respuesta; la tienen ustedes», dijo Amoroso desde la Contraloría del estado La Guaira.

El presidente del CNE aseguró´que avanza en la organización de las presidenciales del 28 de julio. «Hay elecciones con sanciones, con bloqueo, con mala intención, para que el pueblo pueda expresar su voluntad absoluta», dijo, defendiendo su gestión.

DESINFORMACIÓN

Amoroso aseguró que «son gente trabajadora» y que puede estar hasta la madrugada en el CNE. «Lo más importante es que toda actividad que haga siempre serán bienvenidos los medios de comunicación para que digan la verdad», apuntó.

Tras desestimar las declaraciones del rector Delpino, Amoroso llamó a «poder contrarrestar cualquier desinformación que trate de hacer una persona que busca solamente desestabilizar a nuestra querida patria».

Delpino sostuvo que en el CNE pasan cosas «inaceptables» y «no se respetan ya ni las formas». Incluso, dijo que Amoroso tomó «por su cuenta» la decisión de revocar la invitación a la misión de observación de la Unión Europea.