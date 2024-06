Maduro ordena solucionar problemas con el combustible en Barinas

Durante su visita al estado Barinas, Nicolás Maduro, llamó a mejorar los servicios públicos, entre ellos señaló como uno de los más urgentes el suministro de combustible, por lo que ordenó al ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, una inmediata respuesta para los habitantes de esta entidad llanera.

«En Sabaneta un muchacho me dijo que se mantiene este tema del gasoil y la gasolina, que se mantiene el bachaqueo y entrando aquí a Barinas me encontré tremenda cola de motorizados. Ministro Tellechea, presidente de Pdvsa, usted se me viene mañana y me atiende ese problema de una vez, ya basta«, dijo.

Maduro afirmó que hay temas que no le han sido reportados y cuestionó que las calles y avenidas del estado Barinas se encuentren descuidadas «con bastantes huecos«, por lo que planteó un plan integral de bacheo de asfalto.

El mandatario instó a las autoridades locales a atender los problemas que afectan a la población.