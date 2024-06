Edmundo González considera que acuerdo del CNE no “puede ser impuesto unilateralmente”

El candidato presidencial por la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, afirmó este jueves que el acuerdo para el reconocimiento de resultados de las elecciones del 28 de julio “nunca puede ser impuesto unilateralmente” sino que debe “surgir de un diálogo respetuoso”.

“Como demócrata, me someteré a la voluntad del pueblo soberano. No hay motivo alguno para dudar de ello. Para la expresión de la voluntad del pueblo, exijo garantías y respeto. No tengo prejuicios, sé que participo en una campaña desigual y trabajo para ganarla limpiamente, tampoco voy nariceado a ninguna parte”, afirmó González en un mensaje divulgado en su cuenta X.

A CONTINUACIÓN COMUNICADO ÍNTEGRO

Sobre el Acuerdo propuesto por el CNE:

1. Refleja lo establecido en el marco constitucional, que hemos cumplido, así como en el punto 12 del Acuerdo de Barbados. Este acuerdo ha sido violado por una de las partes firmantes al revocar la invitación de observación internacional de la Unión Europea y aumentar la persecución contra dirigentes y simpatizantes de nuestra campaña.

2. Es un indicio del sesgo que caracteriza esta campaña desigual, donde el CNE debería actuar con la imparcialidad exigida por la Constitución y la Ley. Un acuerdo nunca puede ser impuesto unilateralmente, sino que debe surgir de un diálogo respetuoso entre todas las partes. El diálogo entre las partes será nuestra guía, nunca la imposición.

3. Como demócrata, me someteré a la voluntad del pueblo soberano. No hay motivo alguno para dudar de ello. Para la expresión de la voluntad del pueblo, exijo garantías y respeto. No tengo prejuicios, sé que participo en una campaña desigual y trabajo para ganarla limpiamente, tampoco voy nariceado a ninguna parte.

Con información de Alberto News