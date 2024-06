Enrique Márquez calificó de “inútil” el acuerdo de reconocimiento de resultados de las presidenciales

Este viernes 21 de junio, el candidato presidencial opositor por el partido Centrados, Enrique Márquez, se pronunció sobre por qué no firmó el acuerdo de reconocimiento de resultados de las elecciones presidenciales, promovido por el Consejo Nacional Electoral.

Márquez calificó de “inútil” el acuerdo firmado ayer por la mayoría de los candidatos, a excepción de él y Edmundo González.

“El acuerdo impulsado por el CNE es para nosotros unilateral, inútil, absolutamente incompleto y desconocedor de la realidad. Hubiéramos firmado si hubiésemos discutido el contenido. No tenemos por qué acatar órdenes desde Miraflores”, aseguró Márquez.

“Presidente Maduro, usted no es mi jefe, usted no es el jefe de Centrados ni de la oposición. ¿Por qué no se comprometió usted con la propuesta de Petro? Maduro no quiere debatir“, agregó el también exrector del CNE.

Asimismo, Márquez dijo confiar plenamente en el sistema electoral, al que aseguró conocer como la “palma de su mano”.

“Solo la abstención salva a Maduro. La conozco como la palma de mi mano, no porque fui rector, además porque soy ingeniero y he trabajado en las auditorías“.

DETENCIÓN DE JÓVENES ACTIVISTAS

Enrique Márquez también rechazó la detención de los jóvenes activistas de Vente Venezuela, que recientemente se han llevado a cabo por el gobierno venezolano.

“A las fuerzas de orden público debería darles pena detener a esos muchachitos q solo hacen política”, dijo.

Por último, el candidato dijo confiar en que el presidente Maduro entregará el poder en caso de perder las elecciones.

“Maduro se quebró políticamente. Desde mi punto de vista no tiene fuerza política para hacer alguna jugada. Si él pierde, va a entregar. Esto no es un gobierno chavista sino un gobierno madurista con una pequeña rosquita”.

Con información de Diario 2001