Maduro reiteró llamado a venezolanos en el extranjero para que regresen al país

||Agencia EFE

***El presidente de la República y aspirante a la reelección aseguró que “lo que viene para Venezuela es grande”***

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este sábado su llamado a los migrantes de este país a regresar a la nación caribeña, que será, según expresó el también candidato a la reelección, el “asombro de Sudamérica”.

“Pasamos roncha (dificultades), pero dura, y ya vamos mejorando, recuperándonos, por eso yo le he dicho a todos esos venezolanos, a todos, donde estén, (…) vénganse”, dijo el jefe de Estado durante un acto en una localidad de Caracas, transmitido por el canal estatal VTV.

Maduro, quien buscará su segunda reelección en los comicios presidenciales del próximo 28 de julio, aseguró que lo “peor va quedando atrás” y “lo que viene para Venezuela es grande, es crecimiento, prosperidad, bienestar y humanidad”.

“Venezuela se puso de moda, la roncha la dejamos atrás, y ahora lo que vamos es pa’lante y nadie nos va a detener, y vamos a ser el asombro del mundo, Venezuela será el asombro de Sudamérica, ustedes me verán”, expresó.

El pasado lunes, el mandatario anunció la creación del Viceministerio de Atención para la Migración Venezolana, que se encargará de ayudar a regresar a la nación caribeña a quienes “tuvieron que migrar” y quieran volver a su país, aunque no precisó cuándo pondrá en marcha esta propuesta.

Indicó que se reactivará el Plan Vuelta a la Patria, también enfocado al retorno de venezolanos, quienes contarán -aseguró- con asistencia jurídica para que “tengan apoyo frente a los abusos” a los que -dijo- “son sometidos en esos países”, sin mencionar ninguna nación en concreto.

También prometió atención en educación, cultura y deporte, así como “protección socioeconómica integral para el regreso” y un plan comunicacional para que “se diga la verdad” de los migrantes.

ECARRI “FASTIDIOSO”

El mandatario nacional, se refirió este sábado al opositor Antonio Ecarri, candidato a la Presidencia, como “una ladilla (un fastidio)” por insistir en llevar a cabo un debate de cara a los comicios presidenciales del próximo 28 de julio, en los que también competirán otros ocho aspirantes.

Según relató Maduro, el abanderado del partido Alianza Lápiz le insistió sobre el debate el pasado jueves, durante la firma de un acuerdo de reconocimiento del resultado de las elecciones en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“¿Ustedes conocen a Ecarri? (…) Estábamos firmando el documento en el CNE, (…) yo estaba sentado aquí y me sentaron al bendito Ecarri aquí (al lado). Me perdonan la palabra, que tipo tan fastidioso, es una ladilla”, expresó.

El candidato opositor, prosiguió el mandatario, le susurró “Maduro, vamos a debatir” varias veces, y de nuevo al finalizar el acto, cuando ya el jefe de Estado salía del ente electoral.

“Él venía atrás (y dijo) ‘Maduro, vamos a debatir’, y yo me volteé y le dije: ‘Mire, Ecarri, tú no me aguantas un espuelazo (golpe que da un gallo con sus espolones), compadre, quédate quieto'”, dijo el líder chavista, quien invitó al dirigente opositor a visitar las favelas antes de pedir un debate.