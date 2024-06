Sismo de magnitud 5,2 y otras 5 réplicas no sentidas se registraron en Sucre durante las últimas horas

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), informó que se registró un sismo de magnitud 5.2 en el estado Sucre.

El epicentro del movimiento telúrico, se ubicó a 14 kilómetros al este de Irapa, capital del municipio Mariño, a las 11:50 p. m. de este sábado.

FUNVISIS

Sismo Sentido

2024-06-22 23 :58

Mag: 5.2

Prof: 63.6

Epicentro: 10.605 -62.461

14 km al este de Irapa pic.twitter.com/YwCFI9IlrN — Funvisis (@SomosFunvisis) June 23, 2024

Este no fue el único sismo registrado en Sucre, ya que a las 1:14 am de la madrugada de este domingo se reportó otra actividad sísmica no sentida con una magnitud de 3.3, mientras que el tercero fue de una magnitud de 2.7 a la 1:41 de la mañana.

Posteriormente entre las 3:47 am y las 4:52 am se produjeron otros dos sismos no sentidos de magnitud 3.9 y 2.5, todos al noreste de Irapa.

Sin embargo, el último sismo no sentido en el estado Sucre fue al oeste de Guiria a las 5:51 am de magnitud 3.5.

Con información de Unión Radio