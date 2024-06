Onda Tropical N°14 provocará lluvias y actividad eléctrica en varios estados del país este #25Jun

La Onda Tropical N°14 se encuentra este martes ubicada en el este oriental de Venezuela, por lo que la mayor parte del territorio nacional amaneció con zonas nubladas, entre ellas, la región zuliana; mientras que en Bolívar, Carabobo, Falcón y Lara se observa nubosidad estratiforme.

Así lo indicó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) en su pronóstico para este 25 de junio, precisando que durante la mañana se espera nubosidad fragmentada con lluvias en Monagas, Anzoátegui, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy y este de Falcón.

Asimismo, se prevé cielo nublado con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en el estado Zulia, Bolívar, norte de Amazonas, Guayana Esequiba, sur de Guárico, Cojedes, este de Barinas, Mérida, Táchira y Apure.

Para la tarde y noche se anticipa un incremento de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica al sur del estado Zulia, Bolívar, Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Guárico, Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Barinas, Apure y Andes.

La temperatura mínima será de 7° C en zonas montañosas de Mérida, mientras que la máxima estará cerca de 38° C al este Falcón. En el estado Zulia, la temperatura oscila entre 25° C y 34° C.

Con información de Alberto News