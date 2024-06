ONU confirmó envío de expertos electorales para presidenciales en Venezuela

AN

La Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó ayer el despliegue de un panel de expertos electorales para las venideras elecciones presidenciales en Venezuela. Cuatro expertos viajarán al país a principios de julio para proporcionar un informe interno independiente sobre el desarrollo general de los comicios previstos para julio próximo, anunció en conferencia de prensa el portavoz del secretario general (António Guterres), Stéphane Dujarric.

La noticia coincide con la finalización de una evaluación técnica anunciada semanas atrás por la Secretaría del organismo. De acuerdo con las normativas de las Naciones Unidas, los paneles de expertos electorales no emiten declaraciones públicas evaluativas sobre la conducción general del proceso electoral o sus resultados.

Este mecanismo de asistencia, que no requiere de un mandato específico del Consejo de Seguridad o la Asamblea General, no emitirá un juicio público. Sin un mandato, la ONU no puede observar ni evaluar públicamente las elecciones de un Estado miembro, precisó al respecto el vocero. No obstante, el portavoz aclaró que la información derivada será proporcionada al secretario general.