Senador estadounidense insta a las democracias del mundo a abogar por Venezuela

El senador estadounidense Marco Rubio instó este viernes a las «democracias de todo el mundo» a reafirmar su compromiso de «abogar por una Venezuela democrática», a propósito del Día de la Independencia de Venezuela que se celebra este 5 de julio.

En ese contexto, Rubio aseguró que deben abogar por una Venezuela democrática.

As the people of Venezuela commemorate their independence day, the U.S. and democracies worldwide must reaffirm their commitment to advocate for a democratic Venezuela free from the criminal Maduro narco-regime. pic.twitter.com/fbMTddT9Bp

— Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) July 5, 2024