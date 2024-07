Alcalde Abreu desmiente a Rodríguez sobre apoyo a Maduro

El alcalde del municipio Rojas del estado Barinas, Pedro Antonio Abreu, reiteró este lunes su apoyo al candidato presidencial unitario, Edmundo González Urrutia, y desmintió que se haya sumado a la campaña de Nicolás Maduro.

«Pueblo de Barinas, me dirijo a ustedes para informarle que me encuentro en la ciudad de Barinas, siendo las 2:20 minutos del día 8 de julio, sorprendido con unas noticias que están circulando en las redes donde dicen que me declaro como alcalde independiente apoyando a Nicolás Maduro. Quiero negar categóricamente con toda mi seriedad y mi responsabilidad que eso es falso», dijo Abreu en un video divulgado a los medios de comunicación.

Destacó que fue elegido alcalde en 2021 por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y que se ha mantenido «trabajando por un pueblo unido sin mirar colores políticos».

En su mensaje, el alcalde Pedro Antonio Abreu ratificó que está «apoyando la candidatura de edmundo González Urrutia por un cambio hacia la democracia venezolana». Este lunes, el jefe del comando del régimen chavista, Jorge Rodríguez, anunció que los alcaldes de Roscio (Guárico), de Tinaco (Cojedes), de Obispos (Barinas) y de Rojas (Barinas) se sumaban a la campaña por la reelección de Nicolás Maduro.