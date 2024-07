Encuesta Paramétrica Jul 2024: Nicolás Maduro, Edmundo González y José Brito lideran intención de voto para presidenciales del 28J

De acuerdo al más reciente estudio de la encuestadora latinoamericana Paramétrica, Nicolás Maduro ganaría las elecciones presidenciales convocadas para el 28 de julio con 51,74%, seguido por Edmundo González con 29,06% y José Brito con 12,49% en la intención del voto.

El resto del estudio diagnóstico cuantitativo realizado entre los días 28 de junio y 4 de julio de 2024, se inclina por Benjamín Rausseo con 2,80%, Antonio Ecarri con 0,97%, Daniel Ceballos con 0,97%, Luis Eduardo Martínez con 0,91% Javier Bertucci con 0,31%, Claudio Fermín con 0,14%, Enrique Márquez con 0,10% y un 0,51% respondió que no sabe.

El estudio de opinión realizado en Caracas y en varios estados del país revela que un 68% irá a votar, un 22,29% respondió que tal vez irá a votar, 7,28% tal vez no vaya a votar, 2% respondió enfáticamente que no va a votar y un 0,43% no sabe si va a votar.

En el sondeo de opinión de Paramétrica se consultó sobre las principales razones que impulsan a los electores a votar. 49,03% solución a los problemas económicos, 14,46% solución a los problemas políticos, 30,51% solución a los problemas sociales y un 6% respondió que no sabe.

La muestra de @Paramerrica_org fue de 3500 electores entrevistados con un error muestral del 1,21% y un nivel de confianza de 95%.