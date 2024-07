Enrique Márquez: “No hay posibilidad de fraude”

El candidato presidencial, Enrique Márquez, sostuvo que “no hay ninguna posibilidad de fraude electoral” durante las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio.

Recalcó que “el sistema automatizado de votación, escrutinio, transmisión de datos y totalización es transparente y bien estructurado”. Durante una entrevista a Unión Radio, Márquez señaló que mientras haya un “pleno acceso a los testigos de los partidos políticos para que estos puedan puedan atestiguar la transparencia con la que se está llevando a cabo el proceso; y se entreguen las actas de escrutinio en cada mesa, no existe la posibilidad del fraude”.

El también ex rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), destacó que no solo trabajó en el ente sino que es Ingeniero en Telecomunicaciones, y de “ese sistema nadie le puede echar cuentos técnicos ni políticos”. “Como representante que fui de la oposición en el CNE desde el 2006 al 2015, vi cómo se estructuró ese sistema y puedo decir ‘vamos a votar con confianza’”, agregó. “El voto es secreto, nadie lo va a manipular, no ha habido ni va a haber fraude el 28 de julio”, aseguró.

||AN