Enrique Márquez recalcó inconsistencia de resultados electorales

El excandidato opositor de Venezuela Enrique Márquez dijo ayer que “no hay consistencia” en los resultados de las elecciones presidenciales que emitió el Consejo Nacional Electoral (CNE) esta madrugada, cuando otorgó al presidente Nicolás Maduro el 51,2% de lo votos, frente al 44,2% que adjudicó al antichavista de la coalición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.

En este sentido, Márquez exigió al presidente del CNE, Elvis Amoroso, que publique “todas las actas que le dan soporte al boletín número uno”, que da como ganador al mandatario Maduro, a quien dejó con 704.114 votos por encima de González Urrutia, con el 80% de las actas escrutadas, que abarcan 2.394.268 votos, cuyo destino se desconoce.

El excandidato denunció, en rueda de prensa, que “no se imprimió el boletín número uno” en la sala de totalización y “en presencia de los testigos”, como establece la ley, según informó a Márquez una persona que presenció el hecho.

“El boletín no se produjo ahí. No sé dónde se produjo, no sé de dónde sacó el señor Amoroso ese papel en el cual venía contenido el boletín número uno. No fue de la sala de totalización oficial del CNE”, manifestó Márquez, quien recordó que trabajó como ingeniero y fue rector del ente electoral al que sustituyó la actual directiva.

Además, dijo que el primer “presenta problemas importantes”.

||EFE