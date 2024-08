Esposa de Freddy Superlano confirma que está detenido en El Helicoide

La esposa del dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano, Aurora Silva, informó que este martes que el líder político se encuentra detenido en El Helicoide y no le han permitido tener acceso a defensa privada y tampoco lo han dejado hablar con sus familiares.

“Me confirman que tienen a mi esposo detenido allí (El Helicoide), me dicen que supuestamente se encuentra bien; sin embargo, eso para mí no es garantía de nada. Yo aún exijo una fe de vida y más con todos los rumores que hemos manejado en estos días de tortura hacia mi esposo. No me dieron mayor tipo de información, solo que se encuentra bien”, denunció Silva de Superlano en una rueda de prensa en la Plaza del Rectorado de la UCV.

Además, junto al abogado Joel García, quien también es defensor de derechos humanos, aseveró que le “dijeron que no tenía derecho a visitas ni a ningún tipo de comunicación por los momentos”.

Silva de Superlano expresó que antes de este martes 6 de agosto, había visitado todos los centros de detención del Estado y era la cuarta vez que se dirigía a El Helicoide, y este martes le confirmaron que su esposo se encontraba ahí.

“Hoy se cumplen siete días de su injusta detención. No tengo conocimiento de que haya sido presentado a los tribunales. No me han dado ningún tipo de información sobre eso ni a sus abogados. Él no ha tenido acceso a la defensa privada”, enfatizó.

Contrapunto