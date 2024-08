Presidente Maduro ordenó que Conatel abra una investigación a WhatsApp

|| AN

***Durante un acto en Miraflores, informó que van 2.229 terroristas capturados y serán trasladados a Tocorón y Tocuyito***

El presidente Nicolás Maduro volvió a referirse ayer a WhatsApp y cómo se convirtió en “el centro de la conspiración contra el pueblo venezolano”. “WhatsApp es un centro de espionaje y está siendo utilizado por los satánicos para la guerra psicológica contra el pueblo. WhatsApp le entregó a los terroristas de Colombia y de Miami toda la historia de WhatsApp de Venezuela y empezaron a escribirle amenazas a millones de líderes de Clap, consejos comunales, UBCH, entre otros”, dijo.

En ese sentido, informó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió una investigación legal-administrativa a las personas que han emitido mensajes de odio por esa plataforma digital.

“Hay que tomar cada quien medida en su hogar, cada quien es libre de escribir lo que quiera, pero no se deja espiar más por WhatsApp ni amenazar. Mucha gente me escribía diciéndome que me están amenazando y dije elimina WhatsApp y dame los teléfonos que son de Venezuela para hacer ‘tun tun’.

La mayoría de los teléfonos eran colombianos, peruanos, chilenos y estadounidenses, pero los que usaron teléfonos venezolanos todos los tenemos y vamos a llegar a uno por uno con la ley”, expresó. Asimismo, señaló que confía en “la conciencia de cada uno de los venezolanos”, y en que tomarán la decisión de desinstalarse del servicio de mensajería directa.

TERRORISTAS A TOCORÓN Y TOCUYITO Por otra parte, Maduro indicó que van más de 2.000 detenidos en el marco de las protestas en el país y adelantó que todos los arrestados serán trasladados a las cárceles de Tocuyito y Tocorón el sábado, 10 de agosto. “Van 2.229 terroristas capturados, con pruebas. Y el sábado serán trasladados y a Tocorón y Tocuyito… ¡ya están listos para los terroristas y criminales!”, aseveró.

Foto Cortesía