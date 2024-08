Edmundo González: Ruego a Dios por Venezuela y por el cese de la violencia

El opositor Edmundo González compartió este domingo un mensaje de esperanza desde su visita a la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio Baruta de Caracas, donde se mostró arrodillado frente a la imagen del Hijo de Dios y aseguró que elevaba oraciones por el país.

“Ruego a Dios por Venezuela, por nuestro pueblo y por el cese de la violencia”, escribió Edmundo, quien luego compartió un mensaje de Juan Pablo II: “la verdad no hace daño a nadie, pero la falsedad puede causar mucho daño”.

González, quien este sábado manifestó frente a los señalamientos de investigaciones y amenazas de encarcelamiento que “defender la verdad no es un delito”, hoy exhortó a sus simpatizantes a “vivir siempre en la verdad”.

“Respetarla es el camino hacia la paz que nos permitirá construir nuestro amado país”, expresó el candidato presidencial, para luego afirmar: “La verdad prevalecerá, no lo duden”.

Por su parte, en su mensaje de inicios de este fin de semana, Edmundo y María Corina Machado se mostraron preocupados por la persecución política contra electores, activistas, periodistas por manifestar su descontento por los resultados electorales del 28 de julio.

“Cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito; informar lo sucedido el día domingo 28 de julio no es un delito”, enfatizó el político y diplomático de carrera. Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo, delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes, delito es reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos”, manifestó en un video publicado en redes sociales.

Es de recordar que, para este domingo, el Comando con Venezuela se comprometió a difundir información sobre una movilización “internacional” que la oposición realizará el próximo sábado en pro de continuar defendiendo las actas de escrutinio que aseguran, dan a González como Presidente electo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edmundo González (@egonzalezurrutia)

Con información de Versión Final