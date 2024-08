Edmundo González tras informes de la ONU y Centro Carter sobre el 28J: Confirman la falta de transparencia en los resultados anunciados

Edmundo González Urrutia, se pronunció tas los informes de la ONU y Centro Carter sobre el resultado del pasado 28 de julio.

“Confirman la falta de transparencia en los resultados anunciados”, dijo.

Por medio de su cuenta X, González Urrutia, precisó, “Los informes del Panel de Expertos de la ONU y del Centro Carter, invitados internacionales del CNE, confirman la falta de transparencia en los resultados anunciados y la veracidad de las actas publicadas, que demuestran nuestro triunfo indiscutible”.

“La voluntad del pueblo de cambiar en paz y vivir mejor, expresada el 28 de julio, es sagrada y debe ser respetada”, sentenció.

El Panel de Expertos de la ONU, concluye que el proceso llevado adelante por el Consejo Nacional Electoral (CNE) «no alcanzó las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles».

“No siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no cumplió con todos los plazos estipulados”, precisó el Panel.

Además, los expertos de la ONU subrayaron que “el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la entrega de los resultados tabulados a los candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza de gran parte del electorado venezolano en el resultado anunciado por el CNE”.

Centro Carter

“No hay evidencia” de que el sistema electoral de Venezuela fuese blanco de un ataque informático durante las elecciones del 28 de julio, dijo a la agencia de noticias AFP Jennie Lincoln, jefa de la misión de observación del Centro Carter, que coincidió con las proyecciones del triunfo opositor.

“Empresas monitorean y saben cuando hay denegaciones de servicio (jaqueos) y no hubo una esa noche”, explicó este miércoles Lincoln en una entrevista desde Atlanta, Estados Unidos. “La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. No han perdido data”.

Lincoln recordó que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, “dijo que publicaría los resultados mesa por mesa en la página web y entregaría un CD a los partidos políticos” cuando anunció un primer boletín.

“Es una promesa que nunca cumplió”, indicó la asesora del organismo para Latinoamérica y el Caribe.

“A pesar de que el terreno de juego era muy desigual, el pueblo venezolano fue a votar”, siguió en referencia a los comicios. “La gran irregularidad de la jornada electoral fue la falta de transparencia del CNE y la flagrante inobservancia de sus reglas de juego en cuanto a mostrar el verdadero voto del pueblo”.

El Centro Carter, explicó Lincoln, ha “analizado los números” disponibles junto a otras organizaciones y universidades y “confirma a Edmundo González Urrutia como el ganador con más del 60%” de los votos.

