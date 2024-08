Maduro afirma que la oposición “amenaza a los artistas con congelarles las cuentas bancarias en EEUU” si no los apoyan

||Agencias

**Nicolás Maduro, afirmó que la oposición venezolana, “amenaza a los artistas con congelarles las cuentas bancarias en EE.UU. si no los apoyan».**

«Los ponen contra la pared cuando ellos son artistas, cantantes y no políticos», aseguró.

«Ellos buscan influencers, porque uno en las redes sigue los influencers, sigue artistas porque le gusta una canción de un artista, y después buscan al artista y los chantajean», comentó Maduro.

Ante esto, dijo un ejemplo; «Entonces por lo menos Delcy es cantante famosa, y le dicen Delcy si tú no vienes al concierto que vamos a hacer en Miami el sábado te congelamos las cuentas, te abrimos un juicio, y no vuelves más nunca a presentarte en Estados Unidos, ni en ningún lugar.

Entonces a ver si la pone en contra la pared porque ella es artista, cantante, ella no es política, y así hacen ellos porque los influencers los tienen controlados los dueños de las redes sociales, a mí me gusta hablar con la verdad a mí nadie me va a callar, yo lo voy a nombrar con nombre y apellido a cada uno».