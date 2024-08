Lele Pons le responde a las acusaciones de Maduro: “Te molesté?

||Agencias

**Nicolás Maduro se refirió a la entrevista que realizó la artista venezolana Lele Pons, a la líder opositora María Corina Machado, durante un Live en su cuenta de Instagram, donde se conversó la situación política del país, y la convocatoria a una protesta mundial de venezolanos, para este sábado 17 de agosto.**

Ante esto, Maduro sentenció, «los artistas no deben determinar la vida de un pueblo».

«Ahora hay una tal Lele Pons, y ella quiere Lele Pons, desde Miami con un concierto el sábado, imponer un gobierno en Venezuela, pero quien dijo que Lele Pons es política, quien dijo que Lele Pons y los artistas que están convocando, igualito al concierto de Cúcuta, deben determinar la vida de un país entero, buscan para que uno entonces nos vea por aquí por las redes influir la mente de la gente»

«Yo le digo al Lele Pons, no subestimes al pueblo de Venezuela, tú no conoces la fuerza espiritual del pueblo de Venezuela, y ustedes podrán compilar desde Miami, pero en Venezuela mandan los venezolanos y las venezolanas, ahora si no fregamos que Lele Pons es el CNE, ¿Qué sabe Lele Pons del CNE?, preguntó Maduro.

Ante esto, Lele Pons, cantante e influencer, le responde a las acusaciones de Nicolás Maduro, mediante su cuenta de la red social X, expresó ‘¿Te molesté?. No me vas a callar Maduro, ganó Venezuela.