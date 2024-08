Maduro marcó distancia de la propuesta de repetir elecciones

||Agencias AFP/Nacionales

**El mandatario dijo que “Venezuela tiene soberanía” y recalcó que no practica “la diplomacia de micrófono”**

Nicolás Maduro, presidente venezolano, marcó ayer distancia de la propuesta que más temprano hicieron sus pares de Brasil y Colombia sobre repetir las elecciones que le dieron un tercer mandato entre denuncias de fraude de la oposición.

Sin mencionar el tema directamente, Maduro insistió en que “Venezuela tiene soberanía” y “es un país independiente”.

“Yo no practico la diplomacia de micrófono, no lo practico jamás”, señaló el mandatario al equipo de prensa oficial. Si no, uno entonces se convierte en consejero de los demás países”.

“Nunca voy a decir ‘Colombia, su gobierno debe hacer esto’ y sacar en mis redes sociales un consejo, no. Cada presidente sabe, cada Estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos”, remarcó el mandatario venezolano.

A su vez, rechazó que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela.

El primer mandatario nacional resaltó que los conflictos que hay en Venezuela, de cualquier característica, se resuelven entre los venezolanos y las venezolanas con sus instituciones.

“Yo rechazo plena y absolutamente que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela o de cualquier lugar del mundo. Ellos tienen que revisar el tremendo problema que tienen interno donde Donald Trump dice que no va a reconocer ningún resultado que le sea adverso y dice que… si pierde va a haber una guerra civil en Estados Unidos. Ellos tienen muchos problemas, que se queden con su problema porque Venezuela, aquí en nuestra patria, mandamos los venezolanos y las venezolanas”, expresó.

BUENA NOTICIA

Por otra parte, el jefe de Estado indicó que el proceso de peritaje a los comicios del pasado 28 de julio que adelanta la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido informado a la opinión pública.

“Creo que es una buena noticia para toda Venezuela que el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Electoral esté haciendo el trabajo que todos esperamos que se haga y este contencioso electoral como dice la Constitución, como dice la ley, se resuelva en la máxima instancia que Venezuela creó en su Constitución para este tipo de asuntos”, acotó.