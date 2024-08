MCM a los empleados públicos: Sé que ustedes también quieren este cambio como yo”

||Redacción El Periodiquito

Mediante un video difundido en redes sociales, expresó que valora el esfuerzo que han hecho los trabajadores y reiteró que harán “respetar la voluntad expresada por los venezolanos y la verdad”.

“Los ciudadanos venezolanos comprendemos perfectamente la angustia que sienten hoy al no poder expresar abiertamente, que comparte la convicción de que este régimen ha llegado a su fin. Comprendemos los temores que tienen (…), pero sé que ustedes también quieren este cambio como yo”, comentó.

“Por eso les quiero dar tres mensajes. Primero el régimen una vez más se está equivocando, no los conocen a ustedes creen que con todo esto que hacen van a sofocar este grito por libertad y justicia, pues no eso no va a pasar. Así que ten la seguridad que vamos a hacer respetar la voluntad y la verdad”, continuó.