Ministerio Público citará por tercera vez a Edmundo González

||Redacción El Periodiquito

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que el Ministerio Público citará por tercera vez al representante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Edmundo González Urrutia, en calidad de investigado.

Luego de realizar su acostumbrada de rueda de prensa “El Ministerio Público va a tu Comunidad”, Tarek fue abordado por un grupo de periodistas quienes le consultaron cuáles serían las próximas acciones a tomar contra el excandidato González Urrutia.

Allí, el Fiscal aclaró que le sería emitida una tercera citación, que, “según la jurisprudencia de la Sala Penal una persona puede estar citada hasta en tres oportunidades“. Aclaró que el citado deberá rendir declaraciones sobre la investigación en curso, que le vincula con “desobediencia a las leyes”.

Saab detalló que “si el CNE fue bueno para que Edmundo González se inscribiera con varias tarjetas y apareciera su rostro (…) ¿por qué ahora que el CNE da un resultado, él prefiere aparte de desacatar, retar al CNE y ofender a esa autoridad legítimamente constituida?”.

Después que da resultados, entonces yo pregunto y él debe responder, ¿ese CNE entonces ya no sirve? ¿ya no existe? ¿ya no tiene supuestamente cualidad, y entonces sí lo tiene una página? ¿Una página privada donde la compras tú en Amazon y luego colocas allí lo que te da la gana?”, expuso.